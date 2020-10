Маестрален настап за Аталанта која продолжува да изненадува во Серија А. Денеска во 3.коло клубот од Бергамо оствари висока победа на домашен терен против Каљари со 5:2 што беше нивна трета победа оваа сезона. Да потсетиме, во претходните две кола ги победуваа Лацио со 4:1 односно Торино со 4:2. Значи составот на Гасперини даде 13 гола на три меча што е неверојатен ефект.

Уште во првото полувреме „Божицата“ имаше убедлива предност од 4:1. Погоди Муриел, но изедначи новиот дефанзивец на Каљари Диего Годин. Но потоа следуваа три гола за Аталанта преку Гомез, Пашалиќ и Запата.

На почетокот на второто полувреме намали Жоао Педро, а конечните 5:2 ги постави Ламерс во 81 минута.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ТРЕТИОТ ГОЛ НА АТАЛАНТА, ДЕЛО НА ПАШАЛИЌ ПОСЛЕ ФАНТАСТИЧНАТА АКЦИЈА

What a beautiful play by Atalanta where Mario Pašalić finishes it off to make it 3-1 against Cagliari ⚽️ 🇮🇹

He takes the ball from deep and advances it all they way to the oppositions box, it’s a real joy to watch Gasperini’s men play. pic.twitter.com/xJWB8F5LqC

