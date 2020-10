Манчестер Јунајтед во последниот ден од преодниот рок комплетираше четири трансфери. Првиот Алекс Телес, вториот Амад Траоре, третиот Факундо Пелистри и четвртиот и најголем Единсон Кавани. Уругвајскиот напаѓач стави потпис на едногодишен договор со клубот од „Олд Трафорд“ со можност да биде продолжен на уште една, а ќе го носи дресот со број 7 оној што го носеа големите ѕвезди Бекам, Роналдо, Кантона, Џорџ Бест и Брајан Робсон.

BREAKING: Manchester United have given Edinson Cavani the famed No.7 shirt.

