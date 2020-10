Полската тинејџерска сензација Ига Свјатек се пласираше во полуфиналето на Ролан Гарос по победата над Мартина Тревисан со 6:3 и 6:1. 19-годишната Свјатек е првата полска тенисерка во Опен ерата која стигнала до полуфиналето на Ролан Гарос и втората севкупно по Јадвига Једзејовска во далечната 1939 година.

Во полуфиналето Свјатек ќе игра со уште една сензација – Подороска која исто така направи подвиг на овој турнир и избори пласман во првото свое полуфинале на еден Грен слем турнир.

На патот до полуфиналето Свјатек покрај Тревисан елиминира две големи имиња на женскиот тенис Симона Халеп и Еугени Бушар, а пред нив Хсиен и Вондрусова.

“Teen Queen” -well said! @iga_swiatek on her way to the @rolandgarros FINAL 🙂 https://t.co/NmnwcgQev9

— Tomasz Michna (@tomekmichna) October 6, 2020