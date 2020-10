Во 10 годишната професионална тениска кариера, Диего Шварцман прв пат се пласираше во полуфинале на еден Гренд слем турнир. Тоа му успеа вечерва на Ролан Гарос. Тој во четвртфиналето беше подобар од Доминик Тим со 3:2 во сетови после драматични пет часа и осум минути игра. Тием во еден момент водеше со 2:1, но Аргентинецот сврте и победи.

Ривал во полуфиналето ќе му биде подобриот од Рафаел Надал и Јаник Зинер.

Schwartzman soars into the semis…@dieschwartzman stuns Dominic Thiem in a 5-set thriller and becomes the 10th Argentinian man in history to reach the men’s singles semi-finals at a Grand Slam 🇦🇷

🎥 @rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/siG2vjniIj

— Davis Cup (@DavisCup) October 6, 2020