По одличниот потег со купувањето на Алисон Бекер, Ливерпул донесе уште еден бразилски голман. Седумнаесетгодишниот Марсело Питалуга се надева дека еден ден ќе ја преземе стартната голманска позиција од својот сонародник.

Ливерпул го донесе Марсело од Флуминензе, каде тој му се приклучи на првиот тим минатата сезона. Интересно е што во Флуминензе, Марсело играше заедно со постариот брат на Алисон, Муриел Бекер, кој исто така е голман и моментално е прв избор на тренерот на овој бразилски клуб.

Марсело стана светски шампион до 17 години со Бразил минатата година, нема веднаш да биде дел од првиот тим на Ливерпул, туку ќе треба да помине извесен период во младинските категории, а можеби и на некоја позајмица.

Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020