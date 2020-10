Мохамед Салах покрај своите одлични игри, е познат и по големите дела. Фудбалерот на Ливерпул е вистински супер-херој во својата татковина, гледа на секој начин да им помогне на оние кои имаат најмногу потреба од тоа.

Својата големина тој ја покажа по триумфот над Арсенал. Салах на една бензиска пумпа спасил бездомник, кого го малтретирале група млади момчиња.

„Ова може да ви се случи и вам за неколку години“, им порачал Салах на момчињата, а потоа му дал 100 фунти на бездомникот.

Овој момент го фатиле камерите.

🔴 #LFC‘s @MoSalah was at petrol station heard people harass a homeless guy, he intervened them and warned them from facing the same fate in the future, he gave the man £100 and asked him to get a job. 🙌

“Mo is a real-life hero in my eyes and I want to thank him” -Mr Craig 🗣 pic.twitter.com/O3hut9HKoE

— KingFut.com (@King_Fut) October 7, 2020