Новак Ѓоковиќ се пласираше во полуфиналето на Ролан Гарос го совлада Карењо Буста. Српскиот тенисер во првиот сет имаше болки во вратот, проблем кој го мачи од август.

Ноле дека меѓу гејмовите држел ладни облоги на болните места, но користеше и необични методи. Тој се удираше по болната лева рака, но и по нозете, слика од која никој не беше задоволен.

Novak Djokovic arrived on Chatrier with a large patch of tape on his neck.

He then clutched his left arm during the first changeover before trying to loosen it out two games later.

Pablo Carreno Busta is up a break, 4-3.

