Чиле изгуби од Уругвај со 2:1 на отворањето на јужноамериканските квалификации за СП 2022. Мечот заврши, барем според зборовите на Чилеанците, скандалозно. Се поради една судиска одлука, поточно непокажан пенал. Во 87 минута Себастијан Коатес играше со рака во сопствениот шеснаесетник поради што Чилеанците бараа пенал.

Судијата Акуно од Парагвај реши да се консултира со колегите од ВАР собата. После разговорот одлучи да не покаже на белата точка што ги изнервира Чилеанците. А да биде трагедијата за нив поголема во 93 минута примија гол по што го загубија мечот.

Федерацијата на Чиле исто така реагираше. Мисли дека судијата или оние од ВАР имаат нешто против чилеанскиот тим. Не веруваат дека двете страни се согласиле дека немало пенал во таа ситуација. Затоа побарале да им биде доставен аудио записот од разговорот меѓу судијата и оние од ВАР собата исто така и санкција за двајцата.

Chile would’ve had a 89th minute penalty if the fucking idiot twat refs didn’t miss the most blatant call I’ve ever seen. Uruguay comes down scored in the 92nd…. heartbroken. Absolutely robbed. https://t.co/SaMfTah1DM

— ZuCrew (@crew_zu) October 9, 2020