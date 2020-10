Германија ја забележа првата победа од новата сезона во Лигата на нациите откако вечерва славеше со 2:1 во Украина. Избраниците на Јоаким Лев играа добро во текот на целиот меч, но во завршната третина од мечот примија гол кој за среќа не ги поремети.

Резултатот го отвори Маркус Гинтер во 20 минута кој ја искористи збунетоста на дефанзивците на Украина. Ридигер нафрли, топката сите ја гледаа, а Гинтер го искористи моментот и ја смести во мрежата.

Само што почна второто полувреме голем кикс на украинскиот голман Бушан кој лошо ја прифати нафрлената топка, а Горецка со глава ја турна во голот.

Во 76 минута Никлас Зиле беше невнимателен и го собори противникот во сопствениот шеснаесетник. Тоа беше пенал според судијата. Руслан Малиновски погоди само за 1:2.

А на стадионот „Алфредо ди Стефано“ во Мадрид Шпанија ја победи Швајцарија со 1:0. Гол на Ојарзабал во 14 минута по грешка на швајцарските дефанзивци.

Во оваа група 4 од сегментот А води Шпанија со седум бода, Германија сега има пет, Украина три, а Швајцарија само еден.

Huge error from Switzerland 🇨🇭 at the back. 1-0 Spain 🇪🇸

pic.twitter.com/lRQzeUNqbk

