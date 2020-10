Луис Хамилтон го престигна легендарниот Михаел Шумахер по број на победи во Формула 1 шампионатот. Германскиот возач ја постави границата на 91 победа која денеска ја стигна Хамилтон, а наскоро и ќе го подобри рекордот.

А веднаш по трката синот на Михаел, Мик Шумахер му честиташе на Хамилтон за подвигот и му ја даде кацигата што своевремено ја носеше татко му: „Ова е за тебе шампионе“.

Хамилтон беше изненаден, но ја прими наградата и ја крена кацигата високо горе и притоа овој момент беше поздравен со аплауз од членовите на тимовите и малобројните навивачи на трибините.

Very cool moment as @LewisHamilton ties Michael Schumacher for all time Formula One wins (91) and Mick Schumacher presents him with his Father’s helmet. https://t.co/5NS5Lwl0C9

