Во последното коло од фудбалскиот шампионат на Мароко три екипи имаа шанси да ја освојат титулата. Раја и Видад и Беркане. На крајот славниот Раја го крена трофејот и тоа благодарение на голот за победа во 90 минута против ФАР Рабат.

Односно Видад ја имаше титулата во раце се до 90 минута. Меѓутоа Раја заби гол за победа против ФАР Рабат и ја освои титулата.

Тоа беше 12-та титулата за Раја и прва после седум години. Оваа сезона ја завршија со бод повеќе од големиот ривал Видад и три повеќе од Беркане. Низ улиците на Казабланка се славеше до раните утрински часови.

The goal that wins the 2019/20 🇲🇦#Botola for Raja Casablanca! 😳

Mental scenes this evening as the title could have swayed between three teams.

pic.twitter.com/QTBD48Gv2G

— Lorenz Köhler (@Lorenz_KO) October 11, 2020