Леброн Џејмс по четврти пат е МВП на финалните натпревари. Сега го освои шампионскиот прстен со Лејкерс и потврди дека е еден од најголемите кошаркари во НБА лигата. Иако има 35 години тој најави дека ќе се бори за уште титули.

По дуелот со Мајами во кој Лејкерс победија и се закитија со круната „Кинг Џејмс“ запали цигара легна на подот и се јави на најважната личност на светот – мајка му Глорија.

„Еј, мамо, овде е лудница. Ајде морам да одам, овде е лудница“, зборуваше Џејмс со скијачки очила и капа додека од образите му течеше шампањ.

Глорија го израснала Леброн без помош на таткото Ентони Меклиланд кој бил криминалец и крадец. И поради тоа Леброн прво ја повика мајка му за да се пофали.

This is what it’s all about. 35 years old and the first thing he does is call his mom, Gloria https://t.co/rWitD6SPje

— LeBron’s Witnesses (@kinglbj_23) October 12, 2020