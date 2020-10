Неверојатна сцена на српските фудбалски терени пристигна од Врање.

На натпреварот од Првата лига на Србија меѓу домашниот тим Динамо и Железничар од Панчево, голманот на Врање постигна ретко виден автогол.

Мирослав Орлиќ кој во 88. минута одбрани две големи шанси за тимот од Панчево, доби голем аплауз од публиката и се обиде да ја исфрли топката во поле.

Наместо тоа, топката се врати на магичен начин и заврши во неговата мрежа. Неверојатно…

Dinamo Vranje goalkeeper Miroslav Orlic makes a great save and then scores a very unfortunate own goal. pic.twitter.com/ZnV3QQTGON

— Serbian Football (@SerbianFooty) October 12, 2020