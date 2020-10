Фудбалерите на Србија ремизираа во гости со Турција со резултат 2:2 во 4. коло од Лигата на нациите. Иако Србите допатуваа ослабено бидејќи по поразот од Унгарија неколку играчи се вратија во своите клубови, сепак, играа одлично и имаа водство од 2:0. Милинковиќ-Савиќ погоди во 22 минута за предност, во 49 минута Александар Митровиќ од пенал погоди за 2:0.

Но Турците се вратија. Во 57 минута намали Чаланоглу, а истиот играч му асистираше на Озан Туфан за конечни 2:2 во 76 минута.

Во оваа група Русија и Унгарија одиграа без голови.

А Франција е вистинска енигма за Хрватите. „Триколорите“ ја победија Хрватска во финалето на СП 2018, а сега и два пати во Лигата на нациите. Првиот меч со 4:2, а вечерва во Загреб славеа со 2:1.

Французите поведоа со прекрасниот гол на Антоан Гризман во 8 минута, но Никола Влашиќ во 64 минута изедначи и му даде надеж на својот тим дека може да направи пресврт. Сепак, Мбапе погоди во 80 минута за победа на светскиот првак од 2:1.

Во оваа група Франција ја продолжи трката со Португалија по првото место. Португалците вечерва ја победија Шведска со 3:0 со два гола на Диого Жота и еден на Бернардо Силва.

Griezmann’s goal against Croatia followed by the hotline bling celebration 🤙🤙pic.twitter.com/5bkloDF7gv

— 🎥 BT Media (@MediaBarcaTimes) October 14, 2020