Кога ќе се победи Вардар и тоа со 5:1, и тоа на негов терен, нормално е дека во Шкендија атмосферата е одлична, убава, победничка.

Па така вечерва имаше интересен момент кој го приреди голманот на тетовци Костадин Захов. Тој на својот „Инстаграм“ профил во живо пееше и свиреше со својата гитара.

Просто воодуешеви со песната на Ристо Самарџиев – Еден живот живеам.

По една ваква изведба следеше уште поинтересен момент кога меѓу оние кои му напишаа пораки беше и тренерот на Шкендија Ернест Ѓока, кој му порача на Дино дека е најдобриот пејач.

„You are the best singer“ му напиша Ѓока на Дино, се разбира воодушевен од тоа што го гледа и слуша.