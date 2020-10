„Сите тестови на коронавирус направени вчера се негативни. Го чекаме резултатот од уште еден кој беше тестиран денеска“, пишува Наполи во својот статус на „Твитер“.

Со тоа и натаму станува нејасно дали меѓу тестираните се и Елмас и Зелински кои се во изолација поради позитивни тестови.

Според некои пишувања, едниот од споменатите играчи е негативен, и може да почне да тренира, додека од другиот се чека резултат, кој се очекува да биде негативен, со што тимот би се коплетирал. Но, сето ова се само шпекулации.

Иста вест Наполи објави и пред неколку дена, која беше окарактеризирана дека Елмас го „победил“ коронавирусот, но тоа не беше така. Останатите играчи беа негативни, додека Елмас и Зелински и натаму мораше да минуваат во изолација. Сигурно е дека Македонецот, без разлика на тестот, нема да конкурира за настап против Аз Алкмар во Лигата на Европа.

All Covid-19 tests carried out yesterday morning on the team have come back negative. We are awaiting the result of one test, which will be communicated this afternoon.

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 20, 2020