Италијанскиот судија Франческо Меравиља очигледно е на обука за ВАР. На мечот меѓу Асколи и Реџина во Серија „Б“, тој во 94. минута побара помош од ВАР. Ама заборави на една многу важна работа – ВАР во Серија „Б“ нема!

Со тоа судијата насмеа многу со неговото барање да се гледа ВАР , каде што не постои. Помошникот се најде во таа „улога“, па го подигна знаменцето и сигнализираше офсајд.

#AscoliReggiana, minuto 94: gli ospiti segnano la rete del 2-2 ma il guardalinee alza la bandierina per segnalare il fuorigioco.

L’arbitro, Francesco Meraviglia, mima il gesto del VAR per andare a rivedere l’episodio.

Ma in Serie B non c’è il VAR.

God save the #SerieB ❤️ pic.twitter.com/D5RvKW48Ba

— CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) October 21, 2020