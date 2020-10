Порто загуби на гостувањето кај Манчестер Сити со 3:1 во 1. коло на Лигата на шампионите. Португалците поведоа меѓутоа потоа примија три гола и изгубија. Тренерот Сержо Консеисао остро ги критикуваше судиите на натпреварот и помошниците од ВАР собата. Според него тие тотално го уништиле неговиот тим.

„Португалија е почетник во имплементирањето на ВАР… Ги критикував нашите судии и оние што работат со ВАР, меѓутоа после тоа што го доживеав во Манчестер, сакам само да им се извинам на нашите судии. Па тие се злато во споредба со другите… Па овие, меѓународни судии треба да дојдат кај нас и да учат од нашите судии. Не судеа како што треба, eптен лошо. Не бевме само оштетени туку сериозно оштетени“, изјави тренерот на Порто.

Консеисао пред се мислеше на стартот врз голманот Маркесин (види фото и видео) по кој не беше свирено ништо непосредно пред пеналот за Сити и голот за изедначување.

„Состојбата на Маркесин не е добра. Тој се уште чувствува болки по фаулот врз него непосредно пред пеналот. Сити со тој пенал го крена моралот, а до тогаш не беа способни да дојдат до нашиот шеснаесетник, а кога го правеа тоа завршуваа неславно. На крајот на првото полувреме Пепе беше повлечен во противничкиот шеснаесетник и тоа требаше да биде пенал. Можевме да поведеме. Место тоа ништо.

За крај ми се допаѓа пристапот на Пеп Гвардиола кон своите фудбалерите но и како врши притисок врз судиите и противниците. Така ќе правам и јас понатаму. По мечот тој употребни грди зборови за нас и за нашата земја, па морав да реагирам. Неговото однесување беше непријатно“, додаде Консеисао.

This was the foul just before Man City were awarded a penalty. The more I see it, the more I can’t quite believe VAR gave the penalty. The crucial thing for me is Porto’s Marchesin actually gets to the ball first! How it’s not a foul on him I do not know. pic.twitter.com/2GTE5e7xZO

— Alex Goncalves 🇵🇹⚽ (@Aljeeves) October 21, 2020