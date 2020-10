Иако во 2019 година чешкиот чувар на мрежата се повлече, сепак Лампард го стави во списокот за мечевите во Премиер-лига за оваа сезона.

Се соменваме дека ќе доби шанса, но како работи на тренинг, вреди да добие шанса на еден од следните натпревари. Пред дуелот со Манчестер Јунајтед излезе видео-снимка од еден од неговите тренинзи. Иако има 38 години тој е во топ форма.

🇨🇿 Petr Čech in Chelsea training…

It’s so easy to forget he’s younger than Caballero, and looks in excellent shape.

He’s also another great leader to have in the squad, alongside Thiago Silva. So much experience. pic.twitter.com/yKLOotGnSc

— LDN (@LDNFootbalI) October 22, 2020