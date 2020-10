„Најубавиот гол што го имам видено во животот“, изјави тренерот на Ренџерс Стивен Џерард откако неговиот играч Кемар Руф на мечот со Стандард Лиеж во Лигата на Европа постигна гол во судиското надополнување на времето од 50 метри!

Тоа е најдолгата дистанца на погодок во Лига на Европа.

„Тоа е момент на перфекција. Во професионалниот фудбал сум од 1998 година и ова е најубавиот гол што го имам видено. Се играше 92 минута, а Кемар успеа да украде топка од својот шеснаесетник, да претрча двајца противнички играчи и имаше доволно енергија да постигне гол од својата половина“, изјави Џерард.

@FCBlogbroeders what the heck, dacht Kemar @roofe in blessuretijd, maar ik ga echt niet verder meer dan de middenlijn hoor..#goalvanhetjaar💯 #stlran pic.twitter.com/qGFjzOmxRC

— MC ℕorm ℂore (@Normanito1) October 23, 2020