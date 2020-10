Мичел Беркамп, синот на легендарниот Денис Беркамп тренира со тимот на Арсенал до 23 години. Тој во моментов е слободен агент, но би можел да стане член на „топџиите“ и да тргне по стапките на својот татко.

Мичел има 22 години и од 11 години тренира во холаднскиот тим Алмер. Таму ги мина сите младински категории, но и натаму нема сениорски настап.

Младиот играч игра на позиција офанзивен играч од средниот ред, но може да игра и во нападот.

Dennis Bergkamp’s son, Mitchel, has been at London Colney working with the Arsenal U23s. He is currently a free agent.

