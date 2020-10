И покрај слабиот настап Интер успеа да ги освои бодовите против Џенова. Победи со 2:0, но камерите уловија еден интересен момент. Антонио Конте реши да го извади од игра Лаутаро Мартинез. Аргентинецот беше незадоволен од тоа што беше заменет и тргна кон своето столче и почна да го удира со тупаници. Конте само го погледна, но сигурно не му беше сеедно и тоа сигурно ќе го запамти и ќе му одржи лекција на својот фудбалер.

Lautaro Martinez – releasing that bottled up rage as he’s substituted pic.twitter.com/ws3AjxCQ1Y

— LautaroYaInter (@YaLautaro) October 24, 2020