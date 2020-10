Прекрасен гол на Антонио за Вест Хем, со кој тимот од Лондон имаше водство над големиот фаворит Манчестер Сити на домашен терен. Тимот на Гвардиола повторно потфрли, и во пет кола има освоено само осум бодови, од можни 15, со што е најслабиот старт после 11 години.

Манчестер Сити ќе загубеше ако во игра не беше внесен Фоден, кој што успеа да израмни со убав гол во вториот дел.

Сити тргна и по победата во финишот, но Фабиански ги откажа од нивните намери. Во финишот Сити ја погодија и стативата.

