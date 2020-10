Хабиб Нурмагомедов славеше против привремениот првак, Американецот Џастин Геџи во една од најголемите борби во историјата на УФЦ лесна категорија и притоа објави крај на кариерата. Дагестанецот во две рунди го „суреди“ противникот откако го фати за врат и го натера да се предаде, а по победата и заплака поради тоа што ова му е прва борба во животот која ја одработе без присуство на својот татко кој почина од коронавирус оваа година.

Хабиб остана непоразен во сите 29 досегашни борби, а појасот успешно го бранеше против Конор МекГрегор, Дастин Поирие и сега против Гeџи.

“I promised my mother this is going to be my last fight.”

“I only want one thing from the UFC, I want to be number one pound-for-pound fighter in the world.”@TeamKhabib announces his retirement from MMA. Wow 🙏 #UFC254 pic.twitter.com/RFnCyu2X0W

