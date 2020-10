Поразот на Барселона од Реал Мадрид (1-3) во првото „Ел Класико“ оваа сезона беше главна причина за да Ајнтрахт фати сеир на сметка на каталонскиот гигант.

Германскиот тим се огласи на својот „Твитер“ профил.

Ајнтрахт беше поразен со 5-0 од Баерн Минхен во Бундес-лигата, додека претходно во Лигата на шампиони минатата сезона во финалето Барса од истиот противник беше совладана со 8-2.

Сепак брзо сфатија дека нема смисла да се шалат на сметка на Барселона, па објавија друг „Твит“.

⏹ FINAL — We fall to the Champions of Europe by less goals than @FCBarcelona did. pic.twitter.com/fJHv0uuF8T

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) October 24, 2020