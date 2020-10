Од Романија ни доаѓа уште еден урнебесен фудбалски потег. Скандалозна судиска одлука на мечот помеѓу Петролул и Универзитатеа Крајова. За домаќинот е свирен неверојатен пенал. На телевизија или од трибини се гледа како да е серизен прекршок, но на теренот е сосема друга ситуацијата. Напаѓачот на Петролул се стрча помеѓу стоперот и голманот и се фрли на земја без никаков контакт и без можност да стигне до топката.

А Стив Бенек, некогашниот напаѓач на Вотфорд и Фиорентина го промаши пеналот, а Универзитатеа победи со 1:0.

So, there is football and then there is ROMANIAN football. The most scandalous penalty decision in the history of football. Absolutely shocking. Fortunately, it was missed by former Watford striker Beleck. pic.twitter.com/uFS07AjSkG

— Emanuel Roşu (@Emishor) October 25, 2020