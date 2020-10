Жељко Бабиќ во вистинско време одлучи да направи замена на голот на Е.Пелистер. Мечот го почна Чаневски, но кон 20. минута влезе Трајковски. Овој потег беше полн погодок за битолчани, Трајковски влезе во серија на интервенции, запиша шест, а во центарот на вниманието е двојната одбрана која сигурно ќе се најде во Топ 5 листата за 2. коло.

He is on six saves so far and here are two of them! Blagojche Trajkovski doing the double for #HCEurofarmPelister! 🛑🔥 #ehfel

WATCH: https://t.co/7ZonhN7gOV pic.twitter.com/jdaJ73XNlQ

— EHF European League (@ehfel_official) October 27, 2020