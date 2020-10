Без изненадување на првите два натпревари од вечерашната програма во Лигата на шампионите. Европскиот вицепрвак Пари Сен Жермен ги освои трите бода на гостувањето кај дебитантот Башакшехир победувајќи го со 2:0. Двата гола ги постигна новото засилување Моис Кен во 64 и 79 минута. Со тоа младиот играч стигна до четири гола во дресот на парижаните и воедно е четврти најмлад стрелец на гол во групната фаза од ЛШ. И во двете ситуации асистираше Килијан Мбапе. ПСЖ ја запиша првата победа во групата Х.

А Челзи лесно помина во Краснодар (победа со 4:0). Уште во 14 минута „сините“ имаа можност да поведат, меѓутоа Жоржињо удар од белата точка. Сепак, Хадсон-Одои погоди во 37 минута за предност на лондончани. Во 76 минута зголеми Вернер од пенал, а само четири минути подоцна Хаким Зијеш ја начна мрежата на Русите и во последните секунди Пулишиќ погоди за убедлива победа.

Челзи е прв во оваа група Е со четири бода. Во првото коло ремизираше со Севиља.

