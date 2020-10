Барселона ја забележа првата победа против Јувентус во Торино. Славеше вечерва во 2. коло од Лигата на шампионите со 2:0, а поведе со прекрасниот погодок на Дембеле во првото полувреме. Во последните секунди Лео Меси од пенал го постави конечниот резултат. Мечот ќе остане запаметен и по трите поништени голови на Алваро Мората. Шпанецот во дресот на Јувентус беше крајно исфрустриран од арбитарот Макели и ВАР системот затоа што му ги поништија погодоците поради офсајд. А Мората е првиот фудбалер со хет-трик поништени голови на еден меч во ЛШ.

Juventus 0 – Barcelona 1

Goal from Dembele

Follow for more Barcelona updates pic.twitter.com/XlfVQ21kAE

— FCBnaija 🇳🇬 (@fcbnaija) October 28, 2020