Во дербито на вечерта во Лигата на шампионите Барселона со прекрасниот гол на Дембеле во 14 минута води со 1:0 против Јувентус во Торино по првите 45 минута. Интересно на овој меч е тоа што Алваро Мората постигна два гола, меѓутоа беа поништени по реакција на ВАР поради офсајд. Јувентус остана со негатива од еден гол. Да кажеме дека Барселона никогаш не победила во Торино. Можеби вечерва ќе биде прекинато тоа.

ЕДЕН ОД ПОНИШТЕНИТЕ ГОЛОВИ НА МОРАТА

VAR is ruining football. Look at this incredible finish from Morata pic.twitter.com/xo1EuFILMJ

— SRGOAT (@SRGOAT4) October 25, 2020