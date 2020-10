Маркус Рашфорд е херојот на Манчестер Јунајтед во вечерашната победа над Лајпциг од 5:0. Тоа е убедлив триумф на „Црвените ѓаволи“ во ЛШ по подолго време, а Рашфорд е само вториот фудбалер на Јунајтед кој реализирал хет-трик откако влегол во игра.

А знаете кој е другиот?

Тоа е актуелниот менаџер на Манчестер Јунајтед Оле Гунар Солскјер на кого такво нешто му појде од нога во февруари 1999 година на меч против Нотингем Форест.

Рашфорд влезе во игра во 63 минута, првиот гол го даде во 74., потоа погоди во 78 минута и третиот гол го даде во 92 минута од мечот.

⚽️⚽️⚽️ @MarcusRashford is only the second @ManUtd player to score a hat-trick as as substitute

🤔 The first? His current manager Ole Gunnar Solskjaer in February 1999 pic.twitter.com/HwwUmQrve8

— FIFA.com (@FIFAcom) October 28, 2020