Омонија против ПСВ во 2. коло на Лига Европа. А кипарската екипа поведе со 1:0 со голот на Жорди Гомез во 29 минута. Тоа е спектакуларен погодок, со шут од 56 метри!

Судијата свирна прекршок, а залетаниот Гомез веднаш ја шутна топката која го измами истрчаниот голман на холандската екипа и заврши во мрежата. Тоа е гол постигнат од најдалечна дистанца на меч од Лига Европа.

Omonia’s Jordi Gomez just scored this golazo vs PSV from inside his own half 😳pic.twitter.com/hSPvNmD2gF

