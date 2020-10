Екипата на Тотенхем претрпе пораз на гостувањето кај Антверпен. Белгискиот тим победи со 1:0 со голот на Лиор Рафаелов после големата грешка на еден од дефанзивците на лондонската екипа. Тотенхем не успеа да се врати и остана без бодови.

Тотенхем никогаш не победил белгиски ривал во гости. Сега скорот им е четири порази и две ремија. А ги изгуби последните три гостувања во Белгија, освен од Антверпен изгуби и од Гент во 2016/17 и Андерлехт во 2015/16 во Лигата на Европа.

А Антверпен ја запиша првата победа на домашен терен во некој европски куп по 1993 година!

