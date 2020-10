Кристијано Роналдо веќе 18 дена е во изолација, имаше два позитивни тест. Португалската ѕвезда конечно може да здивне и да се смири, новиот тест на Ковид-19 е негативен.

Cristiano Ronaldo is back. He has just tested negative for Covid-19. 🚨 #CR7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2020