Тренерот на ПСЖ, Томас Тухел за француските медиуми зборуваше за жестокиот распоред кој фудбалерите го имаат оваа сезона. Вели дека фудбалерите се под голем притисок поради забрзаниот ритам.

Tuchel : “On va tuer les joueurs, il n’y a pas de phases de repos. Les meilleurs joueurs n’arrêtent jamais, club et sélection. On n’a pas de phase pour les préparer. Donc, ils sont fragiles et difficiles à gérer.”#FCNPSG #teamPSG #PSG

ПСЖ во последно време има проблем со повредени играчи, надвор од стројот е Икарди, а се повреди и Нејмар.