На еден од двата воведни меча во 3. коло од ЛШ во првото полувреме имаше интересна ситуација. Имено, во Москва на мечот меѓу Локомотив и Атлетико (1: 1, прво полувреме) во 24-та минута жолт картон доби напаѓачот на Атлетико, Луис Суарез, а причината беше бизарна.

Уругваецот застана зад главниот судија кој гледаше во ВАР мониторот и не преставуваше со коментари. Судијата Беноа Бастијан се заврте и веднаш му покажа жолт картон, а подоцна досуди пенал за Русите.

Luis Suarez booked after sneaking a look at the VAR monitor.

A very Luis Suarez thing to do.#UCL pic.twitter.com/Yo9bRQyCzO

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 3, 2020