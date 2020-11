Дел од играчите на ПСЖ останале заглавени во лифт во хотелот во Лајпциг, пред вечерашниот натпревар од Лигата на шампионите.

Играчите останале заглавени речиси еден час, но сето тоа го прифатиле со смешка.

Остана да се види како ова ќе влијае на вечерашниот резултат. ПСЖ има три бода, исто колку и Лајпциг пред нивниот меѓусебен меч кој ќе биде од круциално значење за пласманот во следната фаза.

Half of PSG’s players stuck in the elevator 😭😭 #PSG #RBLPSG #UCL pic.twitter.com/rkQKxoq7Sg

— Clem (@PSGCIem) November 3, 2020