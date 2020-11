Натпреварот Виљареал – Макаби Тел Авив не почна во 21:00 часот како сите други средби во Лигата на Европа. Причината е големото невреме што го зафати Виљареал, а силниот дожд проследен со ветер го потопи теренот. Судиите се договорија да го одложат мечот за 30 минути, но ако не се подобри ситуацијата сигурно ќе биде одложен.

Villarreal vs Maccabi at the risk of suspension due to weather. pic.twitter.com/1vr5NFul8h

— M•A•J (@Ultra_Suristic) November 5, 2020