Хрватска Ријека против италијанскиот Наполи вечерва во 3. коло од Лигата на Европа. Ријека по двата порази ќе се обиде да ја спречи црната низа токму против италијанскиот гигант кој од друга страна по стартниот пораз од АЗ славеше победа над Сосиедад во гости.

Наполи прв пат во историјата ќе игра со хрватска екипа, додека Ријека претходно има играно со Италијанци, последен пат со Милан во 2017 година со тоа што загуби на „Сан Сиро“ 3:2, но затоа победи на домашен терен со 2:0. Претходно, во далечната 1980 година двомеч со Јувентус (пораз и реми).

Ова ќе биде и дуел помеѓу македонските интернационалци Дарко Велковски кој ги брани боите на Ријека и на Елиф Елмас кој е во Наполи.

Исто така дефанзивецот на Ријека Армандо Анастасио ќе игра против клубот од градот во кој е роден.

Наполи ќе го нема на располагање Виктор Осимен кој е суспендиран, Ријека нема сериозни проблеми со составот.

ЛЕ – 3.КОЛО

РИЈЕКА – НАПОЛИ

четврток, 18:55 ч.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Х-2 или 2&0-3

Europa League Matchday 3 promises more big names and big games.

With 24 games every matchweek, prepare for another frenzied Thursday night.

StarTimes will present all the UEFA Europa League exclusively in live and in HD. pic.twitter.com/AfH5vAiH3V

— StarTimesClub (@StarTimesClub) November 2, 2020