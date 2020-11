Дека Челзи доби неверојатно засилување во Мароканецот Хаким Зијех, доволно говори и вечерашната статистика на мечот со Шефилд Ј. Фудбалерот кој многу повеќе сака да асистира, отколку сам да ги завршува акциите, вечерва за своите соиграчи креираше дури 6 фантастични шанси, а притоа две од нив завршија како асистенции при постигнати погодоци за „сините“. Вакво остварување на премиерлигашки меч досега немал ниту еден друг фудбалер.

Зијех најпрво му асистираше на Чилвел за погодок за пресврт и водство од 2:1 на лондончани, а потоа неговото уфрлувањево 77. минута беше клучно за голот првенец на Тијаго Силва и предноста од 3:1 на Челзи. Не случајно, Зијех вечерва беше најдобриот и најдобро оценетиот фудбалер на Челзи во победата над Шефилд.

6 & 2 – No player has created more chances in a Premier League game this season than Hakim Ziyech did this evening against Sheffield United (6 chances created & 2 assists). Superb. pic.twitter.com/8raugCIYS2

