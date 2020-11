Уште еднаш Хари Кејн и уште една победа на Тотенхем. Денеска беше совладан ВБА со 1:0 во гости и токму со погодокот на англискиот репрезентативец во 88 минута. Она што е поважно Кејн го постигна 150 гол во Премиер лигата.

Toj влезе во топ 10 на вечната листа. По 150 голови имаат со некогашниот голгетер Мајкл Овен. Апсолутен лидер е Алан Ширер со 260 премиерлигашки голови.

Неговиот тим има скор од пет победи, две ремија и еден пораз. ВБА има само три бода и се уште нема триумф.

GOAL! HARRY KANE SCORES RIGHT AT THE DEATH! #THFC #COYS pic.twitter.com/abJ4qYrsyB

— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) November 8, 2020