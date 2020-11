Реал Мадрид го забележа вториот пораз во Ла Лига, откако вечерва загуби од Валенсија на Местаља со 4:1. Згора на тоа, имаше и еден поништен гол на „лилјаците“ по гледањето на ВАР технологијата.

Почна одлично за Реал. Бензема со прекрасен гол во 23. минута, донесе предност за гостинот.

Следуваше поништениот гол за Валенсија, а потоа пенал за домашните кој во гол го претвори Солер. Пред крајот на првиот дел комичниот автогол на Варан, донесе предност за „белите“.

Во вториот дел ништо од Реал Мадрид да се обидат да дојдат до израмнување. Беше досуден втор пенал по фаулот на Марсело, кој во 54. минута во гол го претвори повторно Солер. Истиот играч во 63. минута беше прецизен од белата точка, комплетирајќи го пенал хет-трикот. Со рака играше Рамос, по што оправдано беше покажано на белата точка.

Интересно е тоа што Куртоа ги прочита сите три пенали, но ниту еден не успеа да фати.

What a goal from Benzema 🔥 pic.twitter.com/SogWZlPlfv

Raphael Varane what are u doing 🤦‍♂️ pic.twitter.com/KCEvrQgkxz

— Lyndio Sport (@LyndioSport) November 8, 2020