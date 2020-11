По завршувањето на втората рунда од квалификациите за ЕП 2022, ЕХФ го прогласи капитенот на нашата ракометна репрезентација, Кире Лазаров за најкорисен играч во квалификациите во првите две кола.

Лазаров кој постигна 11 гола на мечот со Финска, а 6 пати ја решеташе и мрежата на Швајцарија, доби уште едно признание од ЕХФ. Начинот на кој ги игра натпреварите за Македонија, го прави, едноставно, најдобар!

Age does not affect King @LazarovKiril7 👑! Our MVP of the #ehfeuro2022 Qualifiers Round 1 + 2! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CnbJsAnrWN

— EHF EURO (@EHFEURO) November 10, 2020