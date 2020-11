Сите НБА тимови веќе знаат за Виктор Вембањама. Ова 16-годишно француско чудо, висок 219 сантиметри, со распон на рацете од 2,31 метари, се уште е во фаза на раст, а за неколку години се очекува да биде новата НБА ѕвезда.

Според инсајдерските информации, Виктор Вембањама е голем фаворит да биде прв пик на Драфтот во 2023 година! Тоа е првиот Драфт на кој тој, според возраста, ќе може да се појави.

Мајката на Виктор го вовела во кошарката, затоа што и таа е некогашна кошаркарка. Неговиот татко бил атлетичар, скокач во далечина, а неговата сестра Ева е член на АСВЕЛ со која беше европски шампион до 16 години.

Not a bad EuroCup showing for 16-year-old French phenom Victor Wembanyama of Nanterre. Splashed a catch-and-shoot 3, runout lob finish, behind-the-back feed, protecting the rim and stepping out and challenging pull-up 3s in pick-and-roll. Incredible talent. pic.twitter.com/EjwXy0BQbP

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) November 5, 2020