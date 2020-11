Европската атлетска федереција донесе одлука Рим да биде домаќин на Европското првенство во 2024 година. Познато е дека тоа ќе биде во август, а точниот датум ќе биде одреден подоцна. Главниот град на Италија како ривал за организацијата го имаше само полскиот град Катовице.

Италија по третпат ќе го организира континенталниот шампионат. Торино беше домаќин уште во 1934 година, а шампионатот во Рим се одржа и во 1974 година. Европското првенство оваа година требаше да се одржи во Париз, но беше откажано поради пандемијата на коронавирусот. Следното континентално првенство е на програмата во Минхен од 16 до 21 август 2022 година.

Rome 🇮🇹 has been awarded the 2024 European Athletics Championships! 🎉🎉🎉

This will be the third occasion Italy has staged the European Championships after Turin 1934 and Rome 1974. pic.twitter.com/N5aeFO3ep4

— European Athletics (@EuroAthletics) November 10, 2020