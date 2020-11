Почитувани,

Во пресрет на фудбалскиот натпревар помеѓу Грузија и Македонија, ја изразуваме нашата длабока огорченост и разочараност од наведениот напис објавен во Вашиот портал – Спортмедиа. Во вашиот напис се осврнувате на настани со политичка сензитивност кои имаат непријатен и навредлив карактер за Р. Грузија и Грузискиот народ. Таквото поведение од Ваша страна не придонесува за развивање на пријателски односи помеѓу нашите две држави, кои воспоставија дипломатски односи во текот на 2019 година. Напротив, ваквите настани може да имаат само негативни импликации на севкупните односи меѓу двете држави. Наместо кон наведеното, нашите погледи треба да бидат насочени кон славење на фудбалот и спортското витештво како начин на зближување на народите и државите.

Имајќи го предвид наведеното, бараме јавно извинување за објавениот текст од Ваша страна.

Со почит,

проф. д-р Марко Андонов

Кандидат за почесен конзул на Р. Грузија во Р.С. Македонија

Во име на

Н.Е. Тамара Лилуашвили

Амбасадор на Република Грузија во Република. С. Македонија

Dear,

On the eve of the football match between Georgia and North Macedonia, we would like to express our deep indignation and disappointment with the article published in your portal – Sportmedia. In your article you refer to events with political sensitivity that have an unpleasant and offensive character for R. Georgia and the Georgian people. Such behavior does not contribute to the development of friendly relations between our two countries, which established diplomatic relations during 2019. On the contrary, such events can only have negative implications for the overall relations between the two countries. Instead of the above, our views should be focused on celebrating football and sports chivalry as a way of bringing nations and countries closer together.

Having in mind the mentioned, we request a public apology for the published text.

Prof. Marko Andonov, PhD

Candidate for Honorary Consul of the R. of Georgia in the R. of N. Macedonia

On Behalf of

H.E. Tamara Liluashvili

Ambassador of the Republic of Georgia in the R. of N.Macedonia

ОДГОВОР НА СПОРТМЕДИА

Навистина жалиме и воедно се извинуваме, за тоа што се случи во врска со текстот во нашиот медиум. Исто жалиме ако сме повредиле одредени чувства. Пишаното, односно објавената информација, не е мислење на СПОРТМЕДИА, туку на индивидуа и истото не беше ревидирано од медиумот.

СПОРТМЕДИА.МК

Управител

Зоран Ѓоршоски