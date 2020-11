Шпанецот Алекс Маркез имаше незгодно излетување на денешните квалификации во Мото ГП шампионатот на патеката во Истанбул. Маркез во четвртиот круг летна преку својот мотор и се здроби на асфалтот. Сепак, стана и излезе нормално од патеката, па дури и се качи на моторот со што потврди дека поминал без сериозна повреда.

We’ve said it before and we’ll say it again, #MotoGP riders are superhuman.

Incredible toughness from Alex Márquez to walk away from this crash and get back on his bike.pic.twitter.com/Bm5drARBsd

— BT Sport (@btsport) November 14, 2020