Во фудбалот се постигнуваат голови кои брзо се забораваат, но има и такви голови што остануваат засекогаш во спомените. Еден таков, за кој и до денешен ден се зборува постигна Златан Ибрахимовиќ пред осум години.

На денешен ден во 2012 година Шведска ја победи Англија со 4:2 во пријателски натпревар. Мечот го одбележа Ибрахимовиќ кој ги постигна четирите гола за својата репрезентација, а остави силен печат во судиското продолжение на натпреварот кога го постигна еден од своите најубави погодоци во кариерата.

Фудбалска убавина.

On this day in 2012, Zlatan Ibrahimovic scored all four goals as Sweden beat England 4-2, including this decent effort… 🇸🇪 pic.twitter.com/fKONqyrcv0

