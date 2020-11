Репрезентацијата на Сан Марино одигра без голови против Гибралтар и за прв пат во историјата освои два поени во едни квалификации, во случајов во групната фаза на Лигата на нациите.

Претходно Сан Марино одигра без голови и со Лихтенштајн и исто така прв пат во историјата врза два меча без пораз. Да потсетиме дека првите два меча со истите противници ги загуби. „Сините“ го завршија настапот во групата 2 од Лигата на нациите со два бода но и без постигнат гол (0:3).

San Marino Vs Gibraltar is what Saturdays are ALL about! Some save this too! pic.twitter.com/COmehG7fhN

— Dom (@djrsummers) November 14, 2020