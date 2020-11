Австриецот Доминик Тим забележа голема победа над Рафаел Надал во меч од 2. коло во групната фаза од завршниот турнир во Лондон. Тим го победи Надал со 7:6 (7), 7:6 (4) во второто коло, во фантастичен натпревар.

Победа беше обезбедена за два часа и 27 минути, откако Тим спаси две сета топки во првиот сет. Надал во првото коло славеше над Рубљев, додека Тим беше подобар од Гркот Циципас. Во следното 3. коло, Надал оди на победа над Циципас, додека Тим се среќава со Рубљев.

